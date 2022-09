Pismenost, ključ do izhoda iz revščine

V nadaljevanju preberite:

Še preden se je na sedežu Združenih narodov v New Yorku v ponedeljek zaključil Vrh o preobrazbi izobraževanja, je udeležence šokirala ocena, da kar 64 odstotkov otrok, starih do deset let, ne zmore prebrati in razumeti niti preproste zgodbe. Bralna pismenost in izobraževanje sta v globalni krizi. Pandemije, okoljske nesreče, oboroženi spopadi in reke begunskih otrok jo le še poglabljajo.