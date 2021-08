Plenković si zaradi šibke opozicije mane roke

V nadaljevanju preberite:

Hrvaški poslanci so na počitnicah. Šele za sredino septembra so napovedane prve uradne dejavnosti, vendar pa se v strankah dogajajo korenite spremembe. Še posebej v desnem Domovinskem gibanju, katerega vodja je bil še do nedavnega estradnik Miroslav Škoro, ki pa je na veliko presenečenje številnih odstopil, in v levosredinski SDP. V tej stranki so se lotili »pospravljanja« in izključili neplačnike članarine ter razpustili kar nekaj občinskih organizacij.