Plenković: Vlada bo sprejela predlog izključne gospodarske cone

Srečanje zunanjih ministrov v Benetkah

Hrvaška vlada bo v ponedeljek sprejela predlog odločitve o razglasitvi izključne gospodarske cone na Jadranu, je včeraj napovedal hrvaški premierKot je sporočil na Twitterju, je v zvezi s hrvaško namero o razglasitvi izključne gospodarske cone opravil posvetovanja s slovenskim premierjemin italijanskim premierom, hrvaška vlada pa bo v ponedeljek sprejela poročilo o procesu posvetovanj in predlog odločitve o razglasitvi izključne gospodarske cone.Izključno gospodarsko cono na Jadranu nameravata razglasiti tako Italija kot Hrvaška. Načrte o tem je najprej razkrila Italija med nedavnim obiskom italijanskega zunanjega ministrav Zagrebu. K podobni razglasitvi je Di Maio pozval tudi Hrvaško. V Zagrebu so napovedali, da bodo hrvaško izključno gospodarsko cono razglasili do konca jesenskega zasedanja parlamenta.O teh načrtih obeh sosednjih držav je slovenski premier Janša v soboto govoril tako z italijanskim premierom Contejem kot hrvaškim kolegom Plenkovićem, je v soboto zvečer tvitnila vlada. Pred tem je Janša v tvitu zapisal, da ga je Conte v luči dobrososedskih odnosov obvestil o namenu in razlogih za razglasitev izključne gospodarske cone v Jadranu.Na pogovorih o razglasitvi izključne gospodarske cone se bodo v soboto v Benetkah srečali zunanji ministri Slovenije, Italije in Hrvaške, je v soboto zvečer na Twitterju tudi sporočil Janša.O nameri Italije se je v četrtek zunanji ministerv Rimu pogovarjal z italijanskim kolegom Di Maiem. Ministra se sicer nista pogovarjala v živo, ker je bil Di Maio v samoizolaciji. Dogovorila sta se, da se bodo glede izključne gospodarske cone v najkrajšem možnem času s hrvaškim kolegomosebno sešli na tristranskem srečanju.Hrvaška je sicer leta 2003 razglasila ekološko ribolovno cono, ki pa je zaradi pritiskov Italije in Slovenije ni uspela v celoti uresničiti ter od leta 2008 ne velja za članice EU.Razglasitev izključne gospodarske cone omogoča mednarodna konvencija o pravu morja. Obalni državi daje možnost razglasitve take cone do 200 navtičnih milj od obale, v njej pa ima ekskluzivne pravice glede izkoriščanja morskih virov ter tudi energije morja in vetra.