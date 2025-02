Za pljučnim rakom zboleva vse več nekadilcev

Rak na pljučih velja za najbolj razširjen vzrok za pojavnost raka pri bolnikih po vsem svetu, zaradi te bolezni tudi umre največ ljudi. Kot opozarja Svetovna zdravstvena organizacija, za njim zboleva vse več nekadilcev, za kar je krivo tudi onesnaženje zraka. Po podatkih Mednarodne agencije za raziskovanje raka (IARC) so zboleli za pljučnim rakom zaradi tega med rakavimi bolniki po umrljivosti na petem mestu, najbolj razširjen podtip raka – ti so le delno poznani – med nekadilci pa je adenokarcinom.

Potrebe po prihodnjih študijah

IARC je zato izvedel študijo, pravkar objavljeno v ugledni reviji The Lancet, v kateri se je posvetil variacijam in trendom pojavnosti pljučnega raka glede na histološki podtip v letu 2022 (takrat je po svetu za rakom zbolelo 2,5 milijona ljudi, 200.000 primerov adenokarcinoma pa je bilo povezanih z onesnaženjem zraka) in skozi čas.

Pojavnost raka na pljučih glede na podtip se je v zadnjih desetletjih močno spremenila, adenokarcinom, ki med štirimi, kolikor jih je, najbolj prevladuje, pa je glede na raziskave študije geografsko najbolj pogost tako pri ženskah kot moških v vzhodni Aziji, zlasti na Kitajskem. Globalno je bilo z njim leta 2022 obolelih 45,6 odstotka vseh rakavih bolnikov in 59,7 odstotka rakavih bolnic, kar je občutno več kot dve leti prej (39 in 57,1 odstotka).

Delež pljučnega raka se med tistimi, ki niso nikoli kadili, povečuje ne glede na to, da vse manj ljudi kadi, vsaj glede na ugotovitve v Združenem kraljestvu in ZDA, je za Guardian poudaril vodja študije Freddie Bray z IARC in dodal, da je to, ali se bo razširjenost adenokarcinomov zaradi onesnaženja zraka v svetu še povečala, odvisno od relativnega uspeha prihodnjih strategij za omejevanje tega kot tudi omejevanje uporabe tobaka.

Kot so sklenili v študiji, se je sicer ocenjena geografska in časovna porazdelitev pojavnosti pljučnega raka med štirimi glavnimi podtipi po vsem svetu razlikovala, v prihodnje pa se kaže potreba po še več študijah, »ki bodo opredelile možne vzročne dejavnike, ki prispevajo k spreminjajočim se vzorcem tveganja za pljučnega raka«, Bray pa je za Guardian opozoril še na potrebo po teh v družbah, kjer za obolelost za pljučnim rakom glavni vzrok ni kajenje, temveč zunanji dejavniki.