Po 32.000 kilometrih poti se papež danes vrača v Rim

Z obiskom Singapurja se je sklenila najdaljša turneja skoraj oseminosemdesetletnega papeža Frančiška. Zanjo se je podal na pot v države Azije in Oceanije, kjer je katolikov le za vzorec. Prva postojanka je bila Indonezija, sledila sta Papua Nova Gvineja in Vzhodni Timor, na končni postaji, v Singapurju, pa je, kot med drugim Madonna in Taylor Swift, nastopil kot prava pop ikona.

V dobrem desetletju papeževanje Jorge Mario Bergoglio nikoli ni obiskal rojstne Argentine, je pa na tokratni turneji odpotoval najdlje doslej – v Papuo Novo Gvinejo. Za njim je dvanajst dni in 32.000 kilometrov potovanja, na letalu pa je preživel kar 43 ur.

Singapur, kjer je zaključil to svojo najdaljšo turnejo in jo opravil kljub težavam z zdravjem, večino obveznosti pa oddelal na invalidskem vozičku, je papeški obisk doživel drugič. Papež Janez Pavel II. se je sicer leta 1986 tam zadržal le nekaj ur, a dovolj, da je daroval mašo na starem nacionalnem stadionu, kjer niti dež ni skalil navdušenja premočene množice.

Papež je na nacionalnem stadionu v Singapurju ob koncu svoje dolge turneje daroval mašo za 50.000 vernikov. FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters

S Frančiškom ni bilo nič drugače, nasprotno, nemara je bilo še veliko bolje: mašo je za kar 50.000 vernikov daroval na novem nacionalnem stadionu. Pred njo se je zapeljal po njem ter z verniki celo posnel nekaj selfijev. Vstopnice so pošle v trenutku, polovica tistih, ki se je potegovala za njih, pa je ostala praznih rok. Kogar je doletela ta nesreča, je prejel odgovor z emodžijem in verzom iz Svetega pisma.

Zavzemanje za pogoje in plače delavcev

»Seveda, papež prinaša sporočilo. Ampak hkrati je sporočilo tudi on sam,« je za BBC pred Bergogliovim prihodom povedal monsignor Stephen Yim iz organizacijske ekipe rimokatoliške nadškofije v Singapurju. Za to priložnost so na vseh ravneh usposobili kar 5000 prostovoljcev. Med drugim so jih naučili tudi, kako se izviti iz tesnega prijema in se ubraniti pred napadom z nožem. Prostovoljci sodelujejo s policijo, varnost je dodatno povečana tudi zato, ker so v Indoneziji prijeli sedem ljudi, ki naj bi na papeža načrtovali napad.

Medtem ko je tamkajšnje prebivalstvo pohvalil, da se odloča za velike družine, v Papui Novi Gvineji pozval k pravičnemu ravnanju z delavci, v Vzhodnem Timorju pa k zaščiti mladih pred zlorabami, je pohvalil prizadevanja Singapurja v boju proti podnebnim spremembam, hkrati pa opozoril na staranje tamkajšnjega prebivalstva ter pozval k dostojnemu plačilu za migrantske delavce. Ti prihajajo predvsem iz bližnjih držav, kot so Malezija, Kitajska, Bangladeš, Indija in Filipini.

10. septembra se je papež mudil v Vzhodnem Timorju, kjer je na poti do kraja, kjer je daroval mašo, iz avtomobila takole pozdravil množico. FOTO: Willy Kurniawan/Reuters

Katoliki so v Singapur pripotovali tudi od drugod, da bi od blizu videli papeža ter se pred stadionom zbrali že več ur pred mašo. Vernica Connie Rodriguez s Filipinov za Reuters povedala, da je bil zanjo to pravi blagoslov. Obiskovalcev ni manjkalo niti iz Hong Konga, na maši je bilo slišati tudi molitev v mandarinščini. Vatikan bo sicer oktobra nadaljeval pogovore s Kitajsko o imenovanju katoliških škofov v tej državi.

V Singapurju se je sicer papež med drugim srečal tudi s predstavniki državnega vrha in z mladimi, ena od osrednjih tem obiska po tem delu sveta pa je bil medverski dialog. Tretjina prebivalstva v Singapurju, ki šteje nekaj več kot pet milijonov ljudi, je budistov. Poleg katoliške, ki po navedbah Vatikana šteje kakih 210.000 vernikov, so v državi močne še muslimanska, hindujska in taoistična skupnost.