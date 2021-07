Po eksploziji v Nemčiji za pet pogrešanih ni več upanja

V tovarni je zagorelo. FOTO: Roberto Pfeil/AFP

Po torkovi hudi eksploziji v kemičnem industrijskem kompleksu v kraju Leverkusen na zahodu Nemčije lastnik obrata, podjetje Currenta, predvideva, da ni več upanja za pet pogrešanih zaposlenih. Pristojne oblasti so ob tem danes sporočile, da predpostavljajo, da je bil dim po eksploziji strupen, poroča nemška tiskovna agencija dpa.»Žal predvidevamo, da pet pogrešanih ne bomo našli živih,« je dejal direktor podjetja Currenta. Dodal je, da pogrešajo štiri sodelavce njegovega podjetja ter enega sodelavca drugega, zunanjega podjetja. Sorodnikom pogrešanih je že izrekel sožalje, čeprav njihove smrti uradno še niso potrdili.Nemške okoljske oblasti so ob tem danes sporočile, da predpostavljajo, da je dim, ki je nastal ob eksploziji v Leverkusnu, vseboval strupene spojine.Agencija za okolje nemške zvezne dežele Severno Porenje-Vestfalija, kjer se nahaja Leverkusen, je ob tem navedla, da bi po torkovi eksploziji lahko prišlo do izpusta dioksinov, polikloriranega bifenila (PCB), ki velja za eno od najbolj strupenih snovi, kar jih je ustvaril človek, in furana v okolje.Tiskovni predstavnik agencije je dejal, da so bile v rezervoarju, ki je zagorel po eksploziji, klorirana topila. Dodal je, da se klorove spojine med postopkom zgorevanja spremenijo v dioksine ali PCB. Dejansko koncentracijo, ki naj bi nastala po eksploziji, trenutno proučujejo, a gre za zapletene postopke, tako da rezultatov ni pričakovati pred koncem tega tedna.Eksplozija v sežigalnici odpadkov v kemičnem industrijskem kompleksu je odjeknila v torek zjutraj. Po eksploziji je zagorel še rezervoar. Eksplozija je zahtevala najmanj dve smrtni žrtvi, 31 ljudi je bilo ranjenih. Vzrok zanjo še ni znan.