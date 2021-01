Po izstopu Otoka iz carinske unije in enotnega trga EU brez težav

Marca so stekla pogajanja o prihodnjih odnosih med stranema, ki so na božični večer prinesla dogovor o trgovini in sodelovanju med Združenim kraljestvom in unijo po brexitu. FOTO: Ben Stansall/Afp

Potem ko je Združeno kraljestvo 31. januarja lani izstopilo iz Evropske unije, je opolnoči zapustilo še evropski enotni trg in carinsko unijo. Veljati je začel sporazum o trgovini in sodelovanju med EU in Združenim kraljestvom, ki ureja njune prihodnje odnose in prinaša številne spremembe tako za državljane kot podjetja.»To je izjemen trenutek za to državo,« je v novoletni poslanici nekaj ur pred dejanskim brexitom povedal britanski premier. »Svojo svobodo imamo v svojih rokah in od nas je odvisno, da naredimo iz nje največ, kar se da,« je poudaril.Otok je 31. januarja lani po 47 letih članstva uradno zapustil EU, a to ni prineslo bistvenih sprememb za ljudi in podjetja na obeh straneh Rokavskega preliva, saj je do četrtka veljalo prehodno obdobje.Marca so stekla pogajanja o prihodnjih odnosih med stranema, ki so na božični večer prinesla dogovor o trgovini in sodelovanju med Združenim kraljestvom in unijo po brexitu. S tem so se izognili kaosu, ki bi nastopil danes, če ne bi bilo dogovora.Vendar pa z današnjim dnem vseeno prihaja do številnih sprememb za državljane in podjetja v EU in Združenem kraljestvu, med drugim pri potovanjih in študiju na Otoku, poslovanju s tamkajšnjimi podjetji in prometni povezljivosti.Sporazum o prihodnjih odnosih, ki obsega prosto trgovino, ekonomsko in socialno partnerstvo, varnost državljanov ter upravljanje sporazuma, bo do predvidoma 28. februarja v začasni uporabi. Za začasno uporabo so se odločili, ker ga ni bilo mogoče ratificirati po rednem postopku pred koncem lanskega leta. Evropski parlament ga bo tako potrjeval v prvih mesecih tega leta, nakar ga bodo morale države članice dokončno potrditi.