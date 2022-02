Po Jeffreyju Epsteinu v zaporu umrl tudi njegov domnevni zvodnik

Pokojni ameriški milijonar in obsojen posiljevalec Jeffrey Epstein je imel ozek krog ljudi, ki jim je lahko zaupal. Med njimi naj bi bil tudi Jean-Luc Brunel, francoski modni agent, ki je v soboto umrl v zaporu La Santé v Parizu in za katerega so preiskovalci domnevali, da je Epsteina spoznal z večino njegovih mladih žrtev. Vzrok njegove smrti še vedno ni uradno potrjen, toda po poročanju francoskih medijev, ki se sklicujejo na neimenovane vire, naj bi Brunel v svoji celici storil samomor.

Novica po pričakovanjih močno odmeva na obeh straneh Atlantika in utegne obuditi teorije zarote, povezane z Epsteinovo smrtjo. Ta si je leta 2019 podobno sodil sam, in sicer v zaporu na Manhattnu, kjer je čakal na sojenje zaradi novačenja mladoletnih oseb za spolno izkoriščanje.

Petinsedemdesetletni Brunel, ki je bil leto dni zatem aretiran na pariškem letališču Charles de Gaulle, je bil osrednji osumljenec v francoskem delu preiskave afere Epstein. Konec leta 2020 ga je francosko tožilstvo uradno obtožilo posilstva mladoletnic. Preiskovalci in tožilci so mu poleg tega tudi očitali, da naj bi Epsteinu »dostavil« več kot tisoč deklet in žensk. V bogataševa domovanja naj bi jih med drugim zvabil z obljubami o manekenskih pogodbah.

Pariški zapor, kjer nekdanji francoski modni agent preživel zadnji leti svojega življenja. Foto: Joel Saget/Afp

Le nekaj ur zatem, ko je francosko tožilstvo potrdilo Brunelovo smrt, so njegovi odvetniki v skupni izjavi poudarili, da njihova stranka v zadnjem času okrepila napore, da bi dokazala svojo nedolžnost in da Brunel ni bil nič drugega kot žrtev sodnega sistema ter medijske gonje. »Njegova odločitev [za samomor] ni bila rezultat krivde, temveč globokega občutka nepravičnosti,« so zapisali.

Virginia Roberts Giuffre v družbi svojega odvetnika. Foto: REUTERS/Shannon Stapleton

Povsem drugače se je na njegovo smrt odzvala Virginia Roberts Giuffre, Epsteinova žrtev, znana predvsem po svojih obtožbah na račun britanskega princa Andrewa, enega od mnogih znanih obrazov, s katerimi se je družil pokojni milijonar. »S samomorom Jean-Luca Brunela, ki je zlorabil mene in še nešteto drugih deklet in mladih žensk, se zaključuje še eno poglavje,« je zapisala na twitterju, ob tem pa izrazila razočaranje, da se z njim ne bo mogla soočiti na sodišču.

Ameriški finančnik in Francoz, ki je v času svoje dolge kariere »odkril« številne znane manekenske obraze, od Sharon Stone do Mille Jovovich, sta se domnevno spoznala prek Ghislaine Maxwell. Epsteinova tesna prijateljica, ki jo je ameriško sodišče konec lanskega leta spoznalo za krivo novačenja mladoletnic za spolno izkoriščanje, zdaj v zaporu v Brooklynu čaka na izrek kazni, njeni sorodniki pa se po poročanju ameriških tabloidov »bojijo za njeno varnost«.