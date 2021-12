Po najlepšem letu prihajajo trenutki odločitve

V nadaljevanju preberite:

Italija še nikoli ni tako hitro napredovala, je ta teden modro ugotovila predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen. Predavala je na katoliški univerzi v Milanu ob njeni stoletnici, komentatorji pa so njene vznesene besede prevedli v klic, ki naj bi se – če ne bi ovinkarila – glasil: »Mario, prosim, ostani!« Dan pozneje je v Rim prišel novi nemški kancler Olaf Scholz. Tako zelo je poudarjal skupne načrte in pihal na dušo premieru­ Draghiju, da so tudi to v Rimu prevedli v poziv, naj Draghi ostane. Po drugi strani so se spomnili, da Italije v Berlinu že nekaj časa niso jemali tako resno in spoštljivo.