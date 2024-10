Civilizirano, a ostro soočenje podpredsedniških kandidatov

Najverjetneje zadnje TV soočenje v ameriški predsedniški tekmi in prvo podpredsedniško med republikanskim kandidatom JD Vanceom in demokratskim Timom Walzem je v studio televizijske mreže CBS prineslo vročo, a civilizirano razpravo z dobro oblikovanimi argumenti na obeh straneh, občasno celo v strinjanju obeh tekmecev – ki pa najverjetneje ne bo prepričala že prepričane večine ameriških volivcev.

Začelo se je pri Bližnjemu vzhodu, s katerim sta voditeljici Norah O'Donnell in Margaret Brennan ​po iranskem raketiranju Izraela začeli soočenje. Demokratski guverner Minnesote Tim Walz je spomnil, da se je vse začelo z napadom Hamasovih teroristov na izraelski koncert in kibuce z več kot 1400 ubitimi, potem pa je vse težave z območjem in drugim pripisal problematičnemu in ostarelemu Donaldu Trumpu. Tudi zato, ker je pokopal jedrski dogovor z Iranom.

Senator iz Ohia JD Vance je raje spomnil, da so Iranu v času administracije Walzove šefice Kamale Harris odmrznili 100 milijard dolarjev. »S tem denarjem kupujemo orožje proti našim zaveznikom, Bog obvaruj, da bodo napadli še ZDA.« Njegov šef Donald Trump spodbuja mir skozi moč, je zagotovil, ZDA pa morajo v vsakem primeru podpreti Izrael ki najbolje ve, kaj potrebuje.

Na koncu sta pristopili še soprogi. FOTO: Mike Segar/Reuters

Tudi Američani so zaskrbljeni zaradi dogajanj na Bližnjem vzhodu, ta čas pa enako ali še bolj zaradi grozljivih posledic orkana Helene na jugovzhodu države. Na vprašanje o povezavi onesnaževanja s podnebnimi spremembami je Vance zagotovil, da tudi on in Donald Trump hočeta čisto vodo in čisti zrak, demokrati pa po njegovem ne upoštevajo, da imajo ZDA najčistejši plin. Čim več energije bi bilo treba proizvajati doma, Kamala Harris je po njegovem prepričanju proizvodnjo tega in vsega drugega omogočila Kitajski. Walz je raje navajal velike investicije sedanje demokratske administracije v obnovljive in čistejše energetske vire, ter poudaril, da hkrati rekordno proizvajajo plin.

Razprava pa se je kmalu preselila na najbolj občutljive teme kot migracije in umetna prekinitev nosečnosti. Pri prvi je Vance predsedniško kandidatko Harrisovo okrivil za milijone migrantov, ki Američanom odvzemajo delovna mesta in stanovanja ter so sopotniki tihotapljenja nevarnih mamil. Tim Walz je Trumpa obtožil nasprotovanja kongresni zakonodaji, Vance pa je oporekal, da bi lahko Kamala Harris preprosto vrnila uspešne Trumpove ukrepe. Opozoril je, da se je izgubila sled za 320 tisoč otrok.

Tovornjak s podporo republikanskemu predsedniškemu kandidatu v New Yorku. FOTO: Anna Moneymaker Getty Images Via Afp

Pri splavu je Walz navajal pri mere žensk, ki jim je bil zaradi prepovedi ogroženo ali celo končano življenje, Vance je govoril, da Walzeva Minnesota dovoljuje splave skoraj do rojstva otroka. Sogovornika sta si močno nasprotovala tudi pri gospodarstvu, kjer je republikanski senator poudarjal dosežke svojega predsedniškega kandidata Trumpa v njegovem prvem mandatu. Demokratski guverner je 45. predsednika obtoževal zaradi izgub delovnih mest, ki jih je povzročila pandemija covida-19.

več v nadaljevanju