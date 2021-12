Po novem izbruhu vulkana na Javi mrtvih najmanj 22 ljudi

Število žrtev vulkana Semeru, ki je v soboto izbruhnil na indonezijskem otoku Java, se je povzpelo na 22, medtem ko še vedno pogrešajo 27 ljudi. Vulkan je namreč danes ponovno izbruhnil in s tem otežil iskanje preživelih, poroča francoska tiskovna agencija AFP, ki se sklicuje na podatke indonezijskih oblasti.

Uničena vas v okraju Lumadžang. FOTO: Antara foto prek Reuters

Ponovna aktivnost vulkana je danes ovirala iskalno in reševalno operacijo, saj so se reševalci morali umakniti z nekaterih območij. »Prišlo je do novega manjšega izbruha, ki bi lahko ogrozil reševalne ekipe,« je dejal reševalec Rizal Purnama.

Uničenje po izbruhu vulkana. FOTO: Antara foto prek Reuters

Ulice kraja Lumadžang na vzhodu Jave so še vedno polne vulkanskega pepela in blata, ki je pogoltnilo številne hiše in vozila. »S preprostimi orodji je reševanje zelo težko. Zelo verjetno je, da so trupla, ki jih še nismo našli, pokopana pod vročim blatom,« je dodal Purnama.

Uradniki so lokalnim prebivalcem svetovali, naj se kraterju vulkana ne približujejo na manj kot pet kilometrov, saj je zrak tam zelo onesnažen.

Vaščani so bežali pred izburhom. FOTO: Juni Kriswanto/AFP

Obstaja tudi nevarnost, da se bodo usedline pepela zaradi dežja spremenile v novo reko vroče lave, je za lokalno televizijsko postajo povedal vodilni vulkanolog v državi.

Uničenje v vasi Sumber Wuluh. FOTO: Juni Kriswanto/AFP

Gora Semeru je visoka 3676 metrov in je najvišji vrh Jave. Zadnji večji izbruh vulkana je bil decembra lani, ko je moralo domove zapustiti na tisoče ljudi.