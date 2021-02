Po novo pomoč z vzhoda

Po pogovorih sta se voditelja bratskih slovanskih narodov prepustila snežnim vragolijam. FOTO: Aleksej Družinin/Sputnik/ Reuters

Lani jepo izbruhih ljudskega nezadovoljstva dobil poldrugo milijardo dolarjev ruskega državnega kredita, zdaj bi rad še več. Prav zato je menda včeraj prišel na politični in športni obisk k ruskemu koleguKar dolgo se že nista osebno srečala predsednika držav, ki sta vsaj formalno povezani v enotno skupno tvorbo, v katero se dokaj neuspešno trudita v celoti združiti od leta 1996. Zadnjič sta se Putin in Lukašenko na istem prizorišču sestala 14. septembra lani, dober mesec dni po tem, ko so se po Belorusiji začeli množični protesti zaradi Lukašenkove ponovne zmage na predsedniških volitvah. Ko se je pred dnevi razvedelo o bližajočem se srečanju, so ruski mediji napovedali, da je bil cilj obiska beloruskega voditelja isti kakor pred petimi meseci: ohraniti podporo bratske Rusije, hkrati pa svoji državi zagotoviti nov pritok finančnih sredstev.Septembra lani se je Lukašenko vrnil iz Sočija z zagotovilom o poldrugi milijardi dolarjev ruskega državnega kredita, zdaj bi v Minsku hoteli še najmanj dvakrat toliko, so pred dnevi neimenovani ruski vladni viri razkrili za Kommersant. Uradno so to menda poimenovali »prošnja za sprostitev ostanka sredstev«, ki jih je Rusija namenila za gradnjo beloruske jedrske elektrarne. Pred desetimi leti so v Moskvi Minsku za to obljubili 10 milijard dolarjev ruskega državnega posojila, do konca lanskega septembra pa so jih po podatkih ruskega finančnega ministrstva počrpali le 4,5 milijarde.Kot pogoj za dodelitev pomoči v Rusiji od njega pričakujejo, da bo pomiril ljudski upor z že davno obljubljenimi ustavnimi spremembami, ki naj bi omejile oblast predsednika države in dale več pristojnosti parlamentu. Te je Lukašenko napovedal še pred zadnjo izvolitvijo. O tem so prejšnji teden govorili tudi na shodu predstavnikov vseh slojev beloruske družbe, toda kakšne naj bi zares bile te spremembe in kdaj naj bi se zgodile, je še vedno v oblakih. A kakor je že večkrat napovedal »oče beloruskega naroda«, bo takrat, ko se bo to zgodilo in bo ljudstvo na referendumu te spremembe potrdilo, takoj odstopil s položaja.Kot takšnega ga po zadnjih volitvah uradno ne priznavajo več ne v EU ne v ZDA. A prejšnji teden je Lukašenko izjavil, da na Zahodu govorijo eno, delajo pa nekaj drugega. »Niso napisali nekdanji predsednik države, ko so naslovili name to pismo,« je Lukašenko mahal privržencem s kosom papirja, ko jim je razlagal, zakaj je bil tako »presenečen«, ko je pred dnevi prejel uradno skupno vabilo evropske komisije in Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), naj se njegova država vključi v program boja proti širjenju pandemije.V Bruslju je bilo zaradi te izjave kar nekaj zadreg, na koncu pa je tiskovni predstavnik komisije novinarjem »diplomatsko« razložil, da so v Minsku njihov poziv narobe razumeli. Uradni dopis »njegovi ekscelenci« Lukašenku po njegovih besedah ni bil vabilo voditelju beloruske države, temveč Lukašenku kot trenutnemu predsedujočemu sveta voditeljev Skupnosti neodvisnih držav, ohlapne organizacije nekdanjih sovjetskih republik. To, da so v WHO poziv, ki so ga podpisali tudi v Bruslju, naslovili na »predsednika beloruske republike« Lukašenka, po besedah uradnega predstavnika EU ne pomeni, da so v Bruslju spremenili stališča.