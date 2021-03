Po Orbanovi napovedi o desnih strankah je treba »potegniti črto«

Markus Söder se je zavzel za izključitev madžarske vladajoče stranke Fidesz iz Evropske ljudske stranke. FOTO: Peter Kneffel/Afp

Predsednik nemške krščansko-socialne unije (CSU)se je zavzel za izključitev madžarske vladajoče stranke Fidesz iz Evropske ljudske stranke (EPP). V soočanju s stranko madžarskega premierjaje treba zdaj zavzeti »jasno stališče in jasno smer«, je dejal v pogovoru za današnjo izdajo časnika Süddeutsche Zeitung.Potem ko je Orban napovedal novo zavezništvo desnih strank v Evropi, je po besedah bavarskega ministrskega predsednika Söderja treba »potegniti črto«. S tem se je Fidesz »dokončno poslovil od EPP in njenih krščansko demokratičnih vrednot in temeljev«, je dejal.Članstvo Fidesza v EPP, kateri pripadata tudi CSU in sestrska krščansko-demokratska unija (CDU), je trenutno zamrznjeno. »Tega ne smemo v neskončno podaljševati, ampak moramo kot stranke iti vsaka svojo pot,« je po navedbah nemške tiskovne agencije dpa dejal Söder. Orbanova stranka Fidesz je v sredo objavila izstop iz EPP. Izstop je naznanila takoj po potrditvi sprememb poslovnika parlamentarne skupine, ki naj bi vodile v izključitev ali zamrznitev pravic članov Fidesza.Desnosredinska stranka EPP, najvplivnejša evropska politična družina, je sicer marca 2019 zamrznila članstvo Fidesza, a njegovi evropski poslanci so še naprej delovali kot del politične skupine EPP v Evropskem parlamentu. Po več letih razprav v EPP o tem, kaj storiti z Orbanom, ki se sooča z očitki glede kršenja temeljnih evropskih vrednot, načel in pravil, so bile povod za premik besede evropskega poslanca iz Fideszaki je lani novembra izjave vodje skupine EPPprimerjal s slogani gestapa.