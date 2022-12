Po petkovem streljanju v Parizu izbruhnili protesti

Po petkovem streljanju v kurdskem kulturnem centru v Parizu, v katerem je 69-letni moški, ki se je kasneje označil za rasista, ubil tri ljudi, še štiri pa ranil, so na ulicah francoske prestolnice izbruhnili nasilni protesti. Protestniki so prevračali avtomobile, jih zažigali in metali predmete v policiste, ti pa so se odzvali s solzivcem.

Francoska tiskovna agencija AFP je izvedela, da je moški napad začel z »velikokrat uporabljeno« pištolo. Pri njem so našli tudi škatlo z najmanj 25 naboji in »dva ali tri« polne nabojnike.

Nemiri so izbruhnili kmalu po napadu. Posnetki, ki so zaokrožili po spletu, prikazujejo ljudi, ki so sredi ulic zakurili ogenj, razbijali avtomobilska stekla in se spopadli s policijo. Ta je solzivec uporabila, ko so protestniki poskušali prebiti varnostni kordon, poroča britanski BBC.

Policija je na proteste odgovorila tudi s solzivcem. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters

Do novih nemirov je nato prišlo danes, ko se je več sto Kurdov zbralo na Trgu republike, da bi se poklonili trem žrtvam.

Storilca, upokojenega strojevodjo, policija še vedno zaslišuje. Osumljen je umora in poskusa umora, čaka pa ga še dodatna obtožnica zaradi delovanja z rasističnim motivom.

Poleg tega je v preteklosti že večkrat prekršil pravila glede uporabe orožja. Kot se je izkazalo, je bil le nekaj dni pred petkovim napadom po plačilu varščine izpuščen iz pripora, navaja BBC.

Solzivec ne ustavi vseh. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters

Do streljanja v središču Pariza je prišlo v petek okoli poldneva. Policisti so 69-letnega strelca kmalu prijeli in sporočili, da je nevarnosti konec. Motiv za napad uradno zaenkrat ostaja neznan. Po navedbah tožilstva ima napadalec burno zgodovino rasističnega nasilja.

Napad, ki so ga obsodili številni francoski in tuji politiki, je povzročil kaos, saj je bil Pariz po letu 2015 tarča več islamističnih napadov, pa tudi prizorišče občasnih strelskih obračunov med tolpami. V luči napada so oblasti odredile poostritev varnostnih ukrepov na zbirališčih Kurdov v Franciji in v turških diplomatskih uradih.