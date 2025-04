Več kot 100 ur po potresu izpod ruševin rešili moškega

Burmo je v petek prizadel močan potres z magnitudo 7,7 na globini deset kilometrov. Po trenutnih podatkih vladajoče hunte je umrlo več kot 2500 ljudi, več tisoč pa jih je poškodovanih. Reševalcem ob neprestanih tresljajih delo otežujejo še nestabilne zgradbe, ki predstavljajo stalno nevarnost.

Gasilci so danes v državni prestolnici Naypyidaw več kot 100 ur po potresu iz ruševin čudežno rešili moškega, kar je vlilo novega prepotrebnega upanja tamkajšnjim prebivalcem.

Potres je še otežil življenje prebivalcem, ki so že pred katastrofo zaradi državljanske vojne živeli v težkih razmerah. Po štirih letih oboroženih spopadov je v državi notranje razseljenih okoli tri milijone ljudi, več kot tretjina prebivalstva bo letos odvisna od humanitarne pomoči. Vladajoča hunta je po apelih humanitarnih skupin zaradi lažje dostave pomoči sicer delno omilila svoj nadzor nad prometom in blagom, ki pride v državo. Državi so na pomoč priskočile Kitajska, Rusija in Pakistan, potres pa je prizadel tudi Tajsko, kjer je v prestolnici Bangkok umrlo najmanj 22 ljudi.

Reševanje ujetih in spopadanje z ujmo je ohromljeno tudi zaradi slabe pripravljenosti države na naravne nesreče. Do aprila je država v sklad za ukrepanje v primeru naravnih nesreč prejela manj kot 5 odstotkov od malo več kot milijarde evrov, ki bi jo država potrebovala za primerno pripravljenost.