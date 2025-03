Več kot 1640 žrtev, prebivalci poskušajo izkopati preživele

Po hudem potresu z magnitudo 7,7, ki je v petek najbolj prizadel Burmo, prebivalci obupano iščejo preživele v porušenih stavbah, medtem ko se občasno še vedno stresejo tla. Epicenter potresa in skoraj tako močnega popotresnega sunka je bil v mestu Mandalaj, kjer je bilo tudi največ žrtev. Po podatkih, ki jih navaja vojaška hunta,ki vlada v Burmi, je življenje v tej državi izgubilo 1644 ljudi, več kot 3400 je ranjenih, še najmanj 140 pa pogrešanih. Vsaj 17 ljudi je umrlo tudi na Tajskem.

Najhujše razdejanje je povzročil pores v mestu Mandalaj. FOTO: Stringer Reuters

Stiska med ljudmi, ki iščejo preživele, je po poročanju BBC še toliko hujša, saj se bliža monsun, hkrati pa razmere še otežuje burmanska vojaška hunta, ki še naprej bombardira dele države, ki jo pretresa vojna. Združeni narodi so napade opisali kot popolnoma nezaslišane in nesprejemljive. Kot je dejal posebni poročevalec ZN Tom Andrews za BBC, je naravnost neverjetno, da vojska po potresu še naprej meče bombe, namesto da bi reševala ljudi. Združeni narodi so sicer že včeraj opozorili, da nudenje pomoči ljudem močno otežujejo pomanjkanje zdravstvenih potrebščin, poškodovane ceste in komunikacijske povezave.

V Mandalaju naj bi bilo pod porušenimi stavbami ujetih več deset ljudi, vendar večine ni mogoče doseči ali izvleči brez težke mehanizacije, pri Guardianu povzemajo izjave domačinov.

FOTO: Stringer Reuters

Zaradi nezanesljivih komunikacij razsežnosti katastrofe v tej v izolirani državi niso znane; Geološka služba ZDA je na podlagi modeliranja ocenila, da bi lahko število smrtnih žrtev preseglo 10.000, izgube pa bi lahko presegle letno gospodarsko proizvodnjo države.

Predstavniki hunte so v petek zaprosili za mednarodno pomoč, kar potrjuje resnost razmer, danes pa so pozvali vse vojaške in civilne bolnišnice ter zdravstvene delavce, da naj sodelujejo na usklajen in učinkovit način. Prejšnje vojaške vlade so se sicer ob večjih naravnih nesrečah izogibale tuji pomoči, poroča Guardian.

Ruski reševalci prihajjo s psi. FOTO: Reuters

Na pomoč je do zdaj med drugim prišla indijska vojska, prav tako kitajski reševalci. Danes pričakujejo konvoj 17 tovornjakov iz Kitajske, ki naj bi dostavil začasna zatočišča in zdravstvene potrebščine, pomoč je prispela tudi iz Rusije, Južne Koreje, napovedale so jo še številne druge države.

Tudi v sosednji Tajski še naprej iščejo preživele, ki so ostali ujeti, ko se je zrušil 30-nadstropni nebotičnik v gradnji. Mestne oblasti v Bangkoku so sporočila, da pogrešajo še več kot 80 ljudi.