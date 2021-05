Po svetu delavske demonstracije kljub prepovedim

Delavska demonstracija v Surabaji na Javi. FOTO: Juni Kriswanto/AFP

Iz Istanbula poročajo o več kot 200 aretacijah zaradi neupoštevanja prepovedi zborovanj. Policisti v turškem Istanbulu so protestnike po poročanju francoske tiskovne agencije AFP prijeli med poskusom pohoda do trga Taksim, ki velja za tradicionalno zbirališče protestnikov, in na drugih bližnjih območjih.V Bosni in Hercegovini pa so današnji mednarodni dan dela zaznamovali številni protesti sindikalnih aktivistov in delavcev, ki so opozarjali na nizke plače, slabe delovne razmere in ogrožanje njihovih pravic, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Med drugim se je približno 200 rudarjev zbralo pred sedežem vlade BiH v Sarajevu in ji sporočalo, da ne bodo pristali na načrtovano reorganizacijo dela, zaradi katere bi delo izgubilo več kot 2000 ljudi.Približno 3000 tajvanskih delavcev iz različnih industrij pa je po poročanju dpa na današnjih shodih v Taipeiju pozvalo k višjim plačam in boljšemu pokojninskemu načrtu.Administracija tamkajšnje predsednice Tsai Ing-wen je sicer decembra lani najnižjo tajvansko plačo zvišala za 0,84 odstotka na 24.000 tajvanskih dolarjev (okoli 710 evrov) in obljubila, da jo bo v treh letih zvišala na 30.000 tajvanskih dolarjev.A sindikati ocenjujejo, da bi vlada lahko storila več za zvišanje plač in reformo delovne politike. Generalni sekretar tajvanske konfederacije sindikatov Huang Yu-te je za dpa opozoril, da vprašanje negativne rasti plač v zadnjih 15 let ostaja nerešeno.Na ulice so se na mednarodni dan dela podali tudi v več mestih v Mjanmaru in zahtevali svobodo in pravičnost po vojaškem udaru v začetku februarja. S transparenti so izražali vztrajnost v boju proti vojaškemu udaru in nasprotovanje vladanju vojaške hunte, poroča dpa.V Španiji se je v več kot 70 mestih danes prvomajskih zborovanj udeležilo več tisoč ljudi. Na prvih zborovanjih na mednarodni dan dela od izbruha pandemije covida-19 so udeleženci nosili zaščitne maske in spoštovali pravila socialnega distanciranja, pa tudi dovoljenega števila udeležencev.Na glavnem zborovanju v prestolnici Madrid se je zbralo okoli tisoč ljudi, tudi sedem ministrov, med njimi ministrica za delo Yolanda Diaz ter predstavniki levih strank. Predstavniki glavnih sindikatov so vlado pozvali k spoštovanju zavez, uresničitev katerih je zaradi pandemije preložila, kot so umik sporne reforme trga dela, dvig minimalne plače in sprejem zakona o enakem plačilu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Ministrica Diaz je v nagovoru izpostavila zaposlovanje kot ključno za izhod iz krize. Dostojno zaposlitev, solidarnost, enakost in socialno pravičnost je označila kot najbolj učinkovit odgovor na sedanjo gospodarsko in družbeno krizo. V Barceloni pa se je prvomajskega zborovanja udeležilo okoli 3000 ljudi.Španija je v pandemiji močno prizadeta in naj bi od skladov EU med letoma 2021 in 2026 prejela 140 milijard evrov.V Franciji se je na zborovanjih po državi prav tako zbralo več tisoč ljudi. V Parizu je prišlo do spopadov s policijo, ki je uporabila tudi solzivec. Policijski vir je AFP povedal, da so skrajno levičarski protestniki črnega bloka večkrat skušali blokirati zborovanje sindikatov. Prijeli so 34 ljudi, policist je bil poškodovan. Nekateri protestniki so razbijali izložbe bank, sežigali smetnjake in metali predmete na policiste.Po podatkih sindikata CGT so po državi načrtovali skoraj 300 prvomajskih zborovanj, ki naj bi se jih po ocenah oblasti udeležilo skupno 10.000 ljudi. Udeleženci so nosili transparente z različnimi zahtevami, od odprave nočne prepovedi gibanja zaradi pandemije do ustavitve reforme za nezaposlene, ki naj bi začela veljati julija.Pet ljudi so prijeli v Lyonu, kjer so se pripadniki črnega bloka spopadli s policijo. Tu se je zborovanja kljub dežju udeležilo 3000 ljudi.V Nemčiji so medtem v več mestih aktivirali več tisoč policistov, samo v Berlinu več kot 5000, zaradi bojazni, da bi ponoči prišlo do nasilja na demonstracijah, ki jih načrtujejo tako pripadniki levice kot desnice, slednji tudi proti koronaskim ukrepom. V Berlinu samo na prvomajskem shodu levice pričakujejo 10.000 ljudi. V vzhodnem mestu Leipzig pa so prepovedali tri demonstracije od skupno 12, ki so jih hoteli prijaviti.Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa so razmere ob začetku demonstracij mirne, sicer pa so številni obeležitve pripravili na svetovnem spletu, da bi preprečili širjenje okužb z novim koronavirusom.Nemška kanclerka Angela Merkel je pohvalila prebivalce za vso delo med pandemijo. Poudarila je, da so prav poklici, ki sicer nimajo velike pozornosti, omogočili, da so stvari tekle naprej. Kot veliko pomoč je izpostavila tudi dejstvo, da so številni delali od doma. Tiste delodajalce, pri katerih ni mogoče delati od doma, pa je pozvala, naj izkoristijo možnost testiranj na okužbo.Sindikat DGB je medtem v Hamburgu pripravil svoje glavno zborovanje v tradicionalnem stilu pod sloganom Solidarnost je prihodnost. Predstavnik sindikata Reiner Hoffmann je izpostavil, da ne bodo dovolili, da bodo delodajalci pandemijo izkoristili za izgovor za odpuščanja, relokacije in dumpinge plač. Pozval je k več vlaganjem.