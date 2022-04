Po tridesetih letih vse tesnejši in globlji stiki

V nadaljevanju preberite:

»ZDA so priznale Slovenijo skupaj s Hrvaško in BiH,« je pred tridesetimi leti z velikimi, debelimi črkami na naslovnici objavilo Delo, predsednik George H. W. Bush je podpisal dokument o priznanju treh nekdanjih jugoslovanskih republik. ZDA so dolgo odlašale, a je pomen dogodka zadela Delova karikatura, ki je slovenske voditelje prikazala na vrhu Kipa svobode.