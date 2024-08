Po uporu v ruski kazenski koloniji več mrtvih

V kazenski koloniji v ruski regiji Volgograd so danes zaporniki zajeli več zaposlenih, so sporočili s pristojnega ruskega zveznega urada. Po najnovejših podatkih ruskih oblasti so bili v incidentu ubiti najmanj štirje pazniki in štirje zaporniki. Zaporniki, odgovorni za incident, naj bi bili povezani z džihadistično skupino Islamska država (IS).

Po navedbah ruskega zveznega urada za izvrševanje kazenskih sankcij so štirje zaporniki za talce vzeli osem zaposlenih ter še štiri zapornike. Kot je popoldne sporočil urad na omrežju Telegram, so napadalci štiri zaposlene v zaporu huje poškodovali z noži, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Sprva so sporočili, da so umrli trije zaposleni v zaporu, kasneje pa navedli, da v bolnišnici poškodbam podlegel še eden, poroča ruska tiskovna agencija Tass.

Točno število smrtnih žrtev med zaporniki še ni znano. Različni organi poročajo o treh ali štirih smrtnih žrtvah in različnem številu poškodovanih zapornikov na strani talcev in napadalcev. Po podatkih urada za izvrševanje kazenskih sankcij so štiri napadalce likvidirali, medtem ko so bili štirje zaporniki, ki so jih vzeli za talce, ranjeni.

Ruska nacionalna garda je pred tem sporočila, da je "s pomočjo ostrostrelcev iz posebnih enot nevtralizirala napadalce," še navaja AFP.

Zaporniki naj bi talce zajeli med sestankom disciplinske komisije.

Videoposnetki, ki so jih predvajali ruski mediji, podpirajo teorijo, da so operacijo organizirali privrženci IS. Na prvem razviden prostor s krvavimi tlemi, na katerih ležijo štirje okrvavljeni moški v uniformah in najmanj dva druga moška, ki ju tretji snema stoje in ob tem v ruščini naznani, da pripadajo IS. Na 46-sekundnem videoposnetku je videti, kako eden od moških v eni roki drži nož, v drugi pa enega od domnevnih paznikov za vrat.

Na drugem videoposnetku so štirje domnevni napadalci, od katerih imata najmanj dva v rokah nože, medtem ko bi eden od njih po poročanju AFP lahko nosil zastavo IS.

Guverner regije Volgograd Andrej Bočarov je v odzivu na incident na Telegramu zapisal, da so na ozemlju regije vsi dolžni spoštovati in upoštevati ruske zakone. »Ne bomo dovolili, da bi kdor koli poskušal podžigati etnične spore,« je dodal.

Kazenska kolonija IK-19 s strogim režimom se nahaja v kraju Surovikino na jugozahodu Rusije. Ustanove lahko sprejme več kot 1200 zapornikov.

Podoben incident se je v Rusiji zgodil že junija, ko so z IS povezani zaporniki zajeli talca v zaporu v Rostovu. Ruske posebne enote so tedaj po več urah uspele osvoboditi oba talca in pri tem ubile pet od šestih v incident vpletenih zapornikov.