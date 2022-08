Podaljšanje premirja bi moralo voditi v trajni mir

V nadaljevanju preberite:

Sprti strani v jemenski vojni sta v torek dosegli dogovor o podaljšanju premirja za še dva meseca, čeprav so Združeni narodi želeli, da bi podaljšanje veljalo za pol leta. Vseeno je ta kompromis pomemben korak k umirjanju razmer v razklani in varnostno, ekonomsko, politično ter podnebno popolnoma opustošeni državi. Po osmih letih vojne se namreč prvič zdi, da je trajni mir blizu. V članku več o tem, kaj vse se je v Jemnu spremenilo po sklenitvi premirja in zakaj je vojna v Ukrajini še dodatno ogrozila prehransko varnost te države.