Podpora referendumu o evtanaziji

Evtanazija je v Evropi dovoljena v Belgiji, Luksemburgu, na Nizozemskem in v Švici, zunaj Evrope pa v Kanadi in Kolumbiji, poleg tega še v nekaterih zveznih državah Združenih držav Amerike. V Španiji so evtanazijo uzakonili letos, na Portugalskem je pobudnikom spodletelo, januarja letos je ustavno sodišče preprečilo sprejetje zakona.



Kaj se bo sedaj zgodilo v Italiji? Referendum bodo najverjetneje razpisali prihodnje leto, predvidoma jeseni 2022, še preden se bo glasovanje lahko začelo, pa pričakujejo ostre spopade med zagovorniki in nasprotniki.