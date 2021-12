Poenostavitev življenja kot glavna prioriteta

V nadaljevanju preberite:

Sodobni človek je sposoben birokratsko zaplesti zdravo pamet, potem pa se brezumno izgubljati v nepreglednih okljukah. Francoski filozof, pisatelj in ustanovitelj mislišča Génération Libre Gaspard Koenig verjame, da je temu treba in tudi mogoče narediti konec. Zato si je za slogan političnega gibanja, ki ga je z imenom Simple zagnal pred meseci, izbral poziv »Poenostavimo življenje!«. Apel naj bi ponotranjili vsi, ki se spuščajo v predvolilno tekmo za aprilske predsedniške in junijske parlamentarne volitve.