Pogreb v senci povezav s kontroverzno cerkvijo

Posmrtne ostanke nekdanjega japonskega premiera Šinza Abeja so danes iz njegove hiše v Tokiu v črni limuzini prepeljali do budističnega templja Zodžo-dži, kjer je potekala zasebna slovesnost, s katero so se poslovili od državnika, ki je bil v nedeljo ­žrtev atentata.

Ob ulicah, po katerih se je pomikalo pogrebno vozilo, je stalo na tisoče ljudi z dlanmi, sklenjenimi na prsih. Državljani so s tiho molitvijo spremljali uglednega politika na njegovi zadnji poti. Iz templja, ki je bil zgrajen v 14. stoletju, so Abejevo truplo odpeljali do krematorija Kirigaja, pri čemer so se najprej ustavili pred premierovo palačo, nato pa pred dietom (parlament) in še na nekaterih drugih pomembnih krajih.

Abejeva soproga Akie je sedela na sprednjem sedežu. V rokah je imela leseno tablico prednikov, s katero se po japonski tradiciji določi mesto pokojnikove duše v onostranstvu. Slovesnost je potekala dostojanstveno in mirno, kot pritiče poslednji poti velikega moža, čigar ime bo ostalo z velikimi črkami zapisano v zgodovini Japonske.