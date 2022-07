Šinzo Abe: žrtev »normalne« Japonske

V nadaljevanju preberite:

Ko je Šinzo Abe decembra 2013 objavil, da je njegov cilj, da iz Japonske naredi »normalno državo«, je imel v mislih predvsem odpravo ameriškega političnega protektorata in vse omejitve pacifistične ustave, ki so tej deželi kratile pravico do vojne kot ene od opcij za odpravo mednarodnih sporov.

Toda v trenutku, ko je imel nekdanji premier govor v mestu Nara, medtem ko je zavzeto vodil kampanjo za svojo frakcijo Liberalnodemokratske stranke (LDP) pred volitvami za zgornji dom parlamenta, ki bodo jutri, se je zgodilo nekaj, kar na Japonskem nikoli ni bilo normalno. Vanj sta bila izstreljena dva strela, od katerih ga je eden zadel v srce. S helikopterjem so ga prepeljali v bolnišnico. Nekaj ur pozneje je preminil. Star je bil 67 let.