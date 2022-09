Pol stoletja od poboja izraelskih olimpijcev

​Na Bavarskem so se včeraj s spominskima slovesnostma spomnili tragičnih dogodkov izpred 50 let na olimpijskih igrah v Münchnu. Palestinski teroristi so v olimpijski vasi zajeli enajst izraelskih olimpijcev in jih pozneje usmrtili. Nemčija in Izrael sta šele nekaj dni pred včerajšnjo slovesnostjo dosegla dogovor o izplačilu odškodnine svojcem žrtev, kar kaže, koliko težav ima Nemčija s predelavo in razumevanjem tragedije­ tudi čez pol stoletja. Glavne spominske slovesnosti na kraju, kjer je bilo ubitih­ devet od enajstih olimpijcev, sta se udeležila tudi predsednika obeh držav, Frank-Walter Steinmeier in Izak Hercog.

Nemški predsednik Frank-Walter Stein­meier se je včeraj opravičil svojcem žrtev in izraelskemu predsedniku Izaku Hercogu za tragedijo ter prosil odpuščanja v svojem imenu in v imenu države. Poudaril je, da so naredili tri velike napake: pomanjkljivo varovanje na olimpijskih igrah, katastrofalno ukrepanje na dan ugrabitve in pozneje molk ter ignoranca, katerih žrtve so bili svojci ubitih olimpijcev. Predsednik Steinmeier je izrazil upanje, da bo posebna komisija odgovorila na še vedno številna odprta vprašanja. Izraelski predsednik Hercog se je zahvalil kolegu za zgodovinski govor in dogovor o odškodnini ter poudaril, da svet ne sme pozabiti, kaj se je zgodilo leta 1972, in da boj proti terorizmu ni končan. Podobno prošnjo in opravičilo je izrekel tudi bavarski premier Markus Söder. Predsednika Steinmeier in Hercog sta včeraj skupaj položila venec ob spominskem obeležju ubitim olimpijcem blizu Münchna.

Predsednika Nemčije ter Izraela Steinmeier in Hercog sta včeraj skupaj položila venec ob spominskem obeležju ubitim olimpijcem blizu Münchna. FOTO: Thomas Kienzle/AFP

Še pred nekaj tedni je kazalo, da se svojci žrtev terorističnega napada Črnega septembra ne bodo udeležili spominske slovesnosti. Niso namreč sprejeli 10 milijonov evrov odškodnine, ki jim jo je po desetletjih ponudila Nemčija. Takrat je predstavnica svojcev Ankie Spitzer pojasnila, da višina ponujene odškodnine ne ustreza mednarodnim standardom. A le nekaj dni pred napovedano slovesnostjo je Nemčija zvišala odškodnino na 28 milijonov evrov. Včeraj so se svojci žrtev vendarle udeležili obeh slovesnosti.

Poročilo o tragediji

Spominske slovesnosti so se udeležili svojci žrtev ter številni nemški in izraelski ­visoki politični predstavniki. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters

Prva je potekala na kraju, kjer je bila postavljena olimpijska vas in kjer sta bila ubita izraelska olimpijca. Ilana Romano, vdova Josefa Romana, je v govoru opomnila na trpljenje, ki še vedno spremlja svojce, in dejala, da je bila tragedija velika napaka nemških oblasti. Hkrati se je zahvalila nemškemu in izraelskemu predsedniku ter številnim diplomatom, predstavnikom izraelskega olimpijskega komiteja in družinam svojcem za trud, ki so ga vložili v pogajanja o odškodnini. Izrazila je tudi upanje, da bo kmalu zaživela mešana nemško-izraelska zgodovinska komisija, ki bo pripravila poročilo o tragediji izpred 50 let.

Spomenik leta 1972 ubitim izraelskim olimpijcem FOTO: Leonhard Foeger/Reuters

V Nemčiji razčiščevanje okoliščin tragičnega dogodka še poteka. Nekateri dokumenti iz tistega obdobja še vedno nosijo oznako tajno. Dosedanji pregled dokumentov kaže, da so nemške varnostne strukture naredile množico napak, zaradi incidenta so pozneje vzpostavili poseben policijski oddelek, namenjen preprečevanju terorističnih napadov. Bavarski minister za kulturo Michael Pia­zolo je včeraj dejal, da Nemčiji ni uspelo zaščititi izraelskih olimpijcev. Hkrati je vesel, da je država priznala napake ter se opravičila z odškodnino in obljubo, da bo dogodek razčistila s pomočjo posebne komisije.