Policijsko nasilje v Atenah privedlo do nasilnih protestov

FOTO: Louisa Gouliamaki/AFP

FOTO: Alkis Konstantinidis/Reuters

FOTO: Alkis Konstantinidis/Reuters

Grška policija je potrdila, da je bilo v včerajšnjih nasilnih protestih v Atenah – povod zanje je bilo ravno policijsko nasilje – ranjenih več njenih pripadnikov. Najhuje eden med njimi, ki je utrpel hudo poškodbo glave, ranjena pa sta bila še dva.Protesta se je udeležilo okoli 5000 ljudi. Kot navaja AFP, ga je spodbudil viralni posnetek na družbenih omrežjih, ki prikazuje nasilne policiste med pretepom mladega moškega, in sicer med nadzorom izvajanja aktualne vladne zapore javnega življenja to nedeljo.Nasilje je včeraj izbruhnilo, ko se je skupina okoli 200 zakrinkanih protestnikov odpravila proti policijski postaji v sicer mirni četrti Nea Smirni na jugu Aten, kjer se je nasilje s posnetka zgodilo. Postajo so obmetavali z molotovkami in kamenjem, na kar so policisti odgovorili s solzivcem, vodnim topom in enoto na motorjih.Protestniki so najhuje ranjenega policista sneli z motorja in ga pretepli. Po njegovi hospitalizaciji je novinarska agencija ANA objavila, da ni v smrtni nevarnosti. Aretirali so deset protestnikov.Grški premierse je na protest odzval s pozivom ljudem, da bi bile »žalostne podobe nasilja, ki smo jih nocoj videli v Atenah, zadnje. Nikomur ne bom dovolil, da bi nas ločeval.« Tiste, ki so sprva miren protest spremenili v nasilnega, je obsodila tudi levičarska Siriza.Kot dodaja AFP, so policisti nedeljsko intervencijo v četrti Nea Smirni utemeljili s tem, da so jih poklicali, ker so nekateri tamkajšnji ljudje sedeli na trgu, sicer priljubljenem shajališču družin. Vladni ukrep Atenčanom prepoveduje zadrževanje na prostem, dovoljeni so le nujni izhodi. Epidemije covida-19 je sicer v Grčiji doslej zahtevala okoli 6800 življenj.Časopis Efsin je s pretepenim moškim s posnetka objavil intervju. Gre za 29-letnega študenta. Povedal je, da so policisti prisotne družine nameravali oglobiti s 300 evri kazni in da se je sam poskušal z njimi pogovoriti in jih odvrniti od tega.»Nato me je eden izmed policistov vzel za tarčo. Porinil me me je, nakar so me začeli drugi policisti brcati po vsem telesu.« Tožilci so naročili preiskavo dogodka, interno preiskavo je napovedala tudi policija.