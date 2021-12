Policisti preprečili bombni napad na Erdoğana

Turška policija je pod avtomobilom policista, ki bi moral sodelovati na današnjem dogodku, na katerem je bil turški predsednik Recep Erdoğan, odkrila bombo, poroča agencija Reuters, ki se skicuje na turško državno agencijo Anadolu.

Do odkritja je prišlo v mestu Nusaybin ob turško-sirski meji, od koder bi moral policist prevoziti okoli 200 kilometrov do Sirte, kjer je Erdoğan danes govoril tudi na odprtem.

Pred tem je bil avtomobil parkiran na domu policista, dodaja Reuters. Bombo pod njim so po odkritju deaktivirali in sprožili preiskavo. Kot je za tisk povedal Hamza Dağ iz Erdoğanove Stranke za pravičnost in razvoj, so objavo informacije o načrtovanem napadu sprva preložili, da bi se izognili morebitnemu burnemu odzivu javnosti ob dogodku.

Turški predsednik je sicer danes v Sirti govoril o aktualnih ekonomskih razmerah v Turčiji, tudi o zgodovinskemu padcu vrednosti turške lire.