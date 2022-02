Policistki za uboj temnopoltega mladeniča dve leti zapora

Nekdanja policistka iz Minnesote Kim Potter je bila danes zaradi uboja temnopoltega osumljenca Daunteja Wrighta obsojena na dve leti zapora. Potterjeva se je zagovarjala, da je po nesreči namesto paralizatorja potegnila pištolo.

Porota jo je decembra spoznala za krivo uboja, sodnica Regina Chu pa je pri izreku kazni upoštevala olajševalne okoliščine. Sklenila je, da je Potterjeva opravljala svojo dolžnost in skušala zakonito aretirati Wrighta, pri čemer je paralizator zamenjala s pištolo. Skušala je tudi zaščititi kolega, ki bi ga lahko 20-letni Wright poškodoval, ko je skušal pobegniti pred policijo s svojim avtomobilom.

»To je eden najbolj žalostnih primerov v mojih 20 letih na sodnišču,« je dejala sodnica in dodala, da je dobila več sto pisem v podporo Potterjevi, ki je večkrat izrazila obžalovanje za svoje dejanje. Mati ustreljenega Katie Wright je v odzivu sporočila, da je pravosodni sistem znova umoril njenega sina z izrečeno nizko kaznijo policistki.

Wrighta so policisti ustavili aprila lani zaradi neveljavnih registrskih tablic vozila. Wright je skušal pobegniti z avtomobilom, Potterjeva pa ga je ustrelila in ubila.

Slika Daunteja Wrighta na demonstracijah zaradi rasističnega policijskega nasilja. FOTO: Nicole Neri/Reuters

Sledili so dnevi hudih demonstracij, saj je do incidenta prišlo sredi sojenja nekdanjemu policistu iz Minneapolisa Dereku Chauvinu zaradi smrti temnopoltega osumljenca Georgea Floyda.

Odvetnik družine ustreljenega Ben Crump je dejal, da mu ni jasno, zakaj je sodišče upoštevalo tako veliko olajševalnih okoliščin za belopolto policistko, ki je ubila temnopoltega mladeniča, saj je temnopolti policist Mohamed Noor zaradi ustrelitve belopolte ženske, menda prav tako po nesreči, dobil ostrejšo kazen.

Sodnica je zatrdila, da tega primera ne morajo primerjati z drugimi, saj gre za policistko, ki je naredila tragično napako in to priznala. Najnižja predvidena kazen je bila sicer šest let zapora.