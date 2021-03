Politični odvzem poslanske imunitete

V nadaljevanju preberite:

Kaj se dogaja z demokracijo na stari celini? Evropski parlamentarci iz Katalonije, nekdanji predsednik Carles Puigdemont ter njegova bivša ministra Antoni Comín – za zdravje, in Clara Ponsatí – za izobraževanje, ne uživajo več poslanske imunitete: tako so na tajnem glasovanju v ponedeljek zvečer, rezultati so bili objavljeni v torek dopoldne, odločili njihovi kolegi v evropskem parlamentu. Kakšna sramota za demokracijo, ne manjka ogorčenih odzivov ne le v Kataloniji, ampak tudi v (spletni) evropski javnosti, po drugi strani pa nekateri odločitvi tudi prikimavajo, češ tako je prav, kajti nihče se ne more postavljati nad zakone.