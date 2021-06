Politika končno gladi spor, sodišča ne

Katalonsko vprašanje kliče po političnih rešitvah, in vendar se ga lotevajo zlasti na sodiščih. Tudi včeraj, še preden sta se popoldne v Madridu sestala predsednik generalitatain premier, je špansko računsko sodišče vznemirilo z zahtevo za izplačilo vrtoglavih milijonov evrov: zaradi sporne promocije neodvisnosti, ki si jo je okrog 40 nekdanjih oblastnikov in uradnikov v Barceloni privoščilo med letoma 2011 in 2017.Nekdanji predsednikin njegov gospodarski ministernaj bi izplačala 2,8 milijona evrov, nekdanja predsednikin podpredsednik1,98 milijona, nekdanji generalni sekretar diplocatakar 3,6 milijona evrov ...Neredki v Kataloniji so v odločitvi računskega sodišča prepoznali namero, da bi vpletene v osamosvojitveni proces docela uničili. Politično rešitev tudi zanje je nekaj ur pozneje na (rednem) sestanku s Sánchezom, ki je pred kratkim pomilostil devet katalonskih voditeljev in aktivistov, poskušal najti Aragonès. V prestolnico je prišel s pozivom, da je treba »narediti konec represiji«, ustaviti sodišča in se sporazumeti o datumu začetka pogajanj. Dogovorila sta se za september.