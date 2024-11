Politiki stavijo na nadaljnje spuščanje meril

V nadaljevanju preberite:

Trdna zavezanost Evropske unije začetku pristopnih pogajanj in dodatna motivacija z obetom znatnih evropskih sredstev iz načrta za rast političnih elit v Bosni in Hercegovini nista prepričali, da bi spremenile svoj način delovanja in pokazale vsaj navidezno voljo za izvedbo reform, ki bi državi prinesle nujna evropska sredstva. Politično vodstvo BiH bo po pričakovanju naših sogovornikov še naprej manipuliralo z domačo in evropsko javnostjo v upanju, da bo EU, pri kateri resor širitve vodi Marta Kos, prisiljena vzeti BiH pod svoje okrilje, čeprav se v zameno ne bo niti malo reformirala.