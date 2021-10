Poljska odločitev, da ustava prevlada nad pravom EU, postala veljavna

V poljskem uradnem listu je bila danes objavljena četrtkova odločitev ustavnega sodišča, da so nekatera določila in sodne odločitve EU v nasprotju s poljsko ustavo. S tem je razsodba postala pravno veljavna.Zaradi odločitve, ki pod vprašaj postavlja načelo primarnosti prava EU, ki temelji na tem, da v primeru navzkrižij med vidikom prava EU in vidikom nacionalnega prava prevlada prvo, se je poglobil spor med Brusljem in Varšavo glede reforme poljskega pravosodnega sistema.Sodišče je o zadevi odločalo na pobudo vlade. V največji poljski opozicijski stranki Državljanska platforma medtem opozarjajo, da želi vlada na ta način ogroziti obstanek Poljske v EU. V več poljskih mestih so bili v nedeljo protesti proti odločitvi sodišča.Poljska vladajoča stranka Zakon in pravičnost že več let izvaja reforme v pravosodju, s katerimi po oceni kritikov postavlja pod vprašaj njegovo neodvisnost.Poljska vlada sicer trdi, da so reforme nujne za spopad s korupcijo in konec zapuščine komunističnega obdobja v poljskem pravosodju. Evropska komisija na drugi strani meni, da to spodkopava vladavino prava.