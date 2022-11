Poljska razmišlja o uveljavitvi četrtega člena

Na dan, ko je Rusija uprizorila enega od največjih raketnih napadov na ukrajinske tarče od začetka vojne, so eksplozije prvič odjeknile tudi na vzhodu Poljske. Kot so za agencijo Associated Press nocoj potrdili neimenovani ameriški obveščevalni viri, so kraj Przewodów blizu meje z Ukrajino zadele ruske rakete in ubile najmanj dva človeka.

Varšava je incident na vzhodu države vzela zelo resno. Rusija je zavrnila poročila o tem, da so njene rakete padle na Poljsko. Zelenski: Zgodilo se je to, na kar smo opozarjali že dolgo.

Z izjemo tega, da so eksplozije odjeknile sredi podeželja, o dogodku ni bilo veliko znanega, kot tudi ne o tem, kako se bosta Poljska in Zahod odzvala na domnevno padanje ruskih raket na ozemlje članice zveze Nato.

Vodja poljske službe za nacionalno varnost Jacek Siewiersk in tiskovni predstavnik poljske vlade Piotr Müller med izjavo za medije. Foto: Janek Skarzynski/Afp

Varšava je poročila o incidentu po vsem sodeč vzela zelo resno. Premier Mateusz Morawiecki je sklical izredno sejo vlade in zasedanje odbora za nacionalno varnost. Pred koncem Delove redakcije je tiskovni predstavnik vlade potrdil, da bo država povečala pripravljenost svojih vojaških sil in da razmišlja o uveljavitvi četrtega člena severnoatlantske pogodbe, ki določa posvetovanja med članicami Nata, ko je ogrožena ozemeljska celovitost, politična neodvisnost ali varnost zaveznice.

Četrti člen so Poljska, Estonija, Latvija in Litva nazadnje uveljavile februarja, na dan, ko je Rusija napadla Ukrajino.

Infografika: Delo

Izrazi solidarnosti iz Evrope

Predstavniki severnoatlantskega zavezništva nocoj niso hoteli izrecno potrditi, da so bile vzrok za eksplozije ruske rakete. »Pomembno je, da se vzpostavijo vsa dejstva,« je poudaril generalni sekretar Nata. Za to so si prizadevali tudi predstavniki State Departmenta in Pentagona ter visoki predstavnik EU za zunanjo politiko, ki so bili v tesnem stiku s poljskimi oblastmi.

Iz številnih evropskih držav so na Poljsko prišli izrazi sožalja in solidarnosti. »Če bo Poljska potrdila, da so rakete zadele njeno ozemlje, bo to znak ruske eskalacije,« je položaj komentiral češki premier Petr Fiala in dodal, da Češka trdno stoji ob svoji zaveznici iz EU in zveze Nato. Razvoj dogajanja so podrobno spremljali tudi v Nemčiji. »Moje misli so s Poljsko,« je poudarila nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock. Solidarnost s Poljsko je na twitterju potrdil tudi litovski predsednik Gitanas Nausėda in dodal, da je treba zaščititi vsak centimeter Natovega ozemlja.

Na incident se je hitro odzvala tudi Moskva. Rusko obrambno ministrstvo je v izjavi zanikalo, da so ruske rakete padle na ozemlje Nata, poročila o tem pa označilo za »namerno provokacijo«, namenjeno eskalaciji devet mesecev trajajoče vojne.

Volodimir Zelenski: Zgodilo se je to, na kar smo opozarjali že dolgo. Foto: Afp

Najbolj odločno je dogodke na vzhodu Poljske komentiral ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, čigar država je danes po različnih ocenah doživela enega najhujših raketnih napadov od 24. februarja. »Ruske rakete so zadele Poljsko, ozemlje naše prijateljske države. Ljudje so umrli,« je Zelenski povedal v večernem televizijskem nagovoru, incident v Przewodówu pa označil za resno eskalacijo. »Danes se je zgodilo to, na kar smo opozarjali že dolgo, in sicer, da teror ni omejen na meje naše države.«