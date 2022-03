10.00 K obnovi gledališča v Mariupolju prispevala tudi Fundacija Rudi Šeligo

Fundacija Rudi Šeligo je v okviru svoje mednarodne dejavnosti pristopila k pomoči za obnovo porušenega gledališča v ukrajinskem mestu Mariupolj. Sledila je apelu italijanskega ministra za kulturo Daria Franceschinija, ki je po uničenju gledališča sporočil, da je italijanska vlada odobrila njegov predlog, da Ukrajini ponudijo sredstva za obnovo.

Donetsko akademsko regionalno gledališče je bilo bombardirano in uničeno med ruskim obleganjem 16. marca. Med napadom je v njegovih kletnih prostorih poiskalo zaklonišče več kot 1000 žensk in otrok.

Zapisi o prvih gledaliških aktivnostih v tem pristaniškem mestu, ki šteje skoraj pol milijona prebivalcev, segajo v leto 1847, sedanji gledališki ansambel pa je stoletnico ustanovitve praznoval v letu 1978. Uničena gledališka stavba je bila rekonstruirana leta 1960. Leta 2007 so gledališču podelili akademski status.

8.30 Zelenski ponovil poziv Poljski, naj pošlje tanke in letala

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ponovno pozval Poljsko, naj Ukrajini na pomoč za soočanje z rusko agresijo pošlje bojna letala in tanke. Na videokonferenci s poljskim predsednikom Andrzejem Dudo je opozoril, da bo ruska vojska ogrozila tudi sosede Ukrajine, ki so članice Nata. Rusija je namreč že pričela z napadi tudi na mesto Lvov, ki je blizu poljske meje.

Če partnerji Ukrajine ne bodo pomagali s tanki in letali, »potem obstaja velika nevarnost, da bo ruska vojska z raketami ogrozila ne le ozemlja naših sosed - Poljske, Slovaške, Madžarske, Romunije in baltskih držav, ampak bo to predstavljalo splošno vojaško grožnjo«, je pozno v soboto na svoji spletni strani sporočil Zelenski.

Poljska je sicer pristala, da bi Ukrajini v zameno za ameriške lovce predala svoje mige, ki jih ima še iz sovjetskih časov in s katerimi so ukrajinski piloti navajeni leteti. A bi to naredila posredno, preko ameriškega oporišča v nemškem Rammsteinu, s čimer pa se niso strinjali Američani.

Ukrajinski moški zapuščajo Poljsko, prihajajo begunci. FOTO: Hannah Mckay/Reuters

8.10 Poljska se zaradi vojne v Ukrajini sooča s pomanjkanjem delovne sile

Na Poljskem je imelo pred vojno v Ukrajini po uradnih podatkih dovoljenje za prebivanje prek 300.000 Ukrajincev, po neuradnih podatkih pa naj bi jih v državi delalo celo okoli 1,5 milijona. Ker so se moški zaradi vojne vrnili v Ukrajino, so nekateri sektorji na Poljskem ostali brez delovne sile, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

»Ukrajinski prebivalci, moški, so zapustili delovna mesta na Poljskem in odšli branit domovino. Delodajalci poročajo, da imajo nekateri sektorji precej težav zaradi izgube delovne sile,« je po poročanju AFP za radio Jedynka med tednom dejala poljska ministrica za družino in socialne zadeve Marlena Malag.

Najbolj je na udaru gradbeni sektor, ki je pred vojno zaposloval 480.000 tujih delavcev, pri čemer so bili štirje od petih iz Ukrajine, pravi vodja poljskega gradbenega združenja (PZPB) Jan Stylinski. Zdaj pa je po njihovih podatkih od začetka vojne 24. februarja iz države odšla četrtina Ukrajincev. Po podatkih združenja imajo težave predvsem mala in srednja podjetja, ki mejijo na Ukrajino.

Vse o 31. dnevu vojne: Ruska vojska je zasedla mesto Slavutič in zajela župana