To ni reševanje ruskega sveta, ampak njegov pokop

Od vseh, ki so jih v lanski izmenjavi zapornikov izpustili iz ruskih zaporov, je bil najdlje zaprt politični aktivist Andrej Pivovarov. Aretirali so ga maja 2021, zato je začetek vojne v Ukrajini pričakal za zapahi.

Zdaj živi v Nemčiji, pogovarjali smo se prek videopovezave. Angleško razume vse, a raje govori v ruščini. Pogovor je prevajala Urša Glušič, študentka drugega letnika magisterija rusistike.

Spregovoril je o svojih izkušnjah v ruskih zaporih, kaj se je dogajalo med izmenjavo zapornikov med Zahodom in Rusijo, o čem so se pogovarjali na avtobusu in letalu, govoril pa je tudi o sedanjem stanju v Rusiji in Evropi.