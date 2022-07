Polnoletnost prinaša zajetni kulturni vavčer

V nadaljevanju preberite:

Španci, ki so letos že ali še bodo dopolnili 18 let, lahko od tega tedna dalje zaprosijo za kulturni vavčer v vrednosti 400 evrov. Ukrep spominja na podobne pobude v Franciji in Italiji, njegov cilj pa je mlajši generaciji omogočiti univerzalni in raznolik dostop do umetniških in medijskih vsebin ter hkrati pomagati sektorju, ki je bil zaradi pandemičnih omejitev med najbolj prizadetimi. V članku preberite, kaj prinaša ukrep in kje bodo lahko najstniki koristili vavčerje?