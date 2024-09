Hamas: Netanjahu poskuša onemogočiti sklenitev premirja v Gazi

Gibanje Hamas je izraelskega premiera Benjamina Netanjahuja danes obtožilo, da poskuša onemogočiti sklenitev premirja v Gazi, potem ko je ta Hamasu očital, da zavrača pogovore. Netanjahu je po skoraj 11 mesecih vojne v Gazi pod naraščajočim pritiskom domače javnosti, naj s palestinskim gibanjem vendarle sklene dogovor o izpustitvi talcev.

Izraelski premier je v sredo sporočil, da »poskušajo najti neko področje za začetek pogajanj«, a da Hamas to zavrača. Hamas je v odzivu ponovil stališče, da nov dogovor ni potreben, saj da so se pred meseci strinjali s predlogom ameriškega predsednika Joeja Bidna.

Predsednik ZDA je namreč maja predstavil trifazni načrt, ki predvideva ustavitev spopadov, izmenjavo ujetnikov, umik izraelskih sil iz Gaze in obnovo razdejane enklave. Izrael kljub drugačnim zagotovilom Washingtona nikoli ni privolil v ta dogovor in je nadaljeval napade na Gazo tudi po sprejetju resolucije o tem načrtu v varnostnem svetu ZN.

Hamas je v današnji izjavi na omrežju telegram posvaril pred »Netanjahujevimi triki«, izraelskega voditelja pa obtožil, da pogajanja uporablja za podaljševanje agresije proti Palestincem.

Washington, ki od začetka ofenzive v Gazi Izraelu nudi vojaško in diplomatsko podporo, naj bi poskušal medtem oblikovati nov mirovni sporazum, navajajo viri tiskovne agencije Reuters.

Netanjahuju je po nedavni najdbi posmrtnih ostankov šestih izraelskih talcev v Gazi pod vse večjim pritiskom domače javnosti, naj vendarle sklene dogovor s Hamasom. Predsednik skrajno desne izraelske vlade kljub temu ne kaže resnične pripravljenosti za premirje, saj med drugim vztraja pri stališču, da bo vojska tudi ob morebitnem dogovoru obdržala nadzor nad mejo med Gazo in Egiptom.

Iz Palestine tudi danes prihajajo poročila o novih izraelskih smrtonosnih napadih tako v Gazi kot na zasedenem Zahodnem bregu.

Na palestinskih ozemljih okupacijske sile redno izvajajo tudi množične aretacije. Po ocenah nevladnih organizacij se v izraelskih zaporih trenutno nahaja na tisoče Palestincev, mnogi med njimi so v priporu brez obtožnice. V ujetništvu palestinskih oboroženih skupin v Gazi je medtem po ocenah izraelske vojske 97 ljudi, 33 je domnevno mrtvih.

Ustavni sodniki bodo danes med drugim obravnavali zahtevo poslancev SDS in NSi za oceno ustavnosti in zakonitosti sklepa o priznanju Palestine. Za zdaj sicer ni znano, ali bo sodišče sprejelo tudi kakšno odločitev glede postopka priznanja, ki je bil po prepričanju opozicije v nasprotju z ustavo in poslovnikom DZ.