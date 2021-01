Pomembni dan pozneje

V prispevku preberite:

Med Kapitolom in Hongkongom pravzaprav zija globok prepad različnosti. Cilj demonstrantov, ki so 1. julija 2019 vdrli v hongkonški parlament, je bil, da območnemu zakonodajnemu telesu preprečijo, da bi – brez javne razprave in s statutom predpisanega števila proučevanja osnutka – izglasoval zakon, na podlagi katerega bi lahko vsakega osumljenca za kakršno koli kaznivo dejanje izročili Kitajski.