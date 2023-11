Popis prebivalstva pred vrati, zakon o popisu še v zraku

V nadaljevanju preberite:

Manj kot tri dni pred predvidenim začetkom popisa so črnogorski poslanci na burni seji izglasovali novelo zakona o popisu prebivalstva. Ali bo novela zakona pred začetkom popisa, ki bo trajal do sredine decembra, sploh objavljena v uradnem listu in kako bo to vplivalo na verodostojnost rezultatov, se sprašujejo v opoziciji. Premier Milojko Spajić pa zagotavlja, da bo vlada še pravočasno zagotovila ustrezne pogoje za izvedbo popisa.