Poraz na sodišču ne bo ustavil škotskih nacionalistov

Podporniki in nasprotniki ponovitve škotskega referenduma o neodvisnosti bodo danes in jutri soočili argumente pred britanskim vrhovnim sodiščem, najvišji otoški sodni organ pa bo nato predvidoma v nekaj mesecih razsodil, ali lahko parlament v Edinburgu brez soglasja Londona prihodnje leto zakonito razpiše glasovanje, ki utegne privesti do razpada Združenega kraljestva.