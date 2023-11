Poreklo medu na trgovinah policah bo bolj nedvoumno

V nadaljevanju preberite:

Pri prodaji medu na trgu EU utegne kmalu biti več reda. Države članice so dosegle dogovor o označevanju mešanic medu na embalažah, ki bo zagotovilo, da bo razvidno, od kod prihaja medu. Tako bodo informacije o poreklu medu bolj jasne in pregledne. Doslej so bile dovoljena oznake, kot je »mešanica medu iz EU in medu, ki ni iz EU«. Kolikšen je delež tujega medu in od kod je, je lahko ostalo prikrito. Pogosto je bil primešan manj kakovosten, a cenejši med iz drugih dežel.