Porota Ghislaine Maxwell spoznala za krivo petih točk obtožnice

Britanka Ghislaine Maxwell, hči pokojnega časopisnega barona Roberta Maxwella in prijateljica prav tako pokojnega pedofila, finančnika Jeffreyja Epsteina, tvega, da bo v zaporu do konca življenja. Porota jo je namreč na procesu, ki je v New Yorku stekel na začetku decembra, včeraj pozno zvečer po srednjeevropskem času spoznala za krivo v kar petih od šestih točk obtožnice.

Okrožna sodnica Alison Nathan sicer po oznanitvi odločitve porote ni napovedala, kdaj bodo objavili razsodbo, a Maxwellovi že zaradi novačenja mladoletnic za spolna srečanja – porota jo je spoznala za krivo tovrstnih dejanj – grozi do 40 let zapora, skupno v vseh petih točkah obtožnice pa do 65 let.

Kot je znano, je Epstein leta 2019 umrl v zaporu, in sicer zaradi samomora z obešanjem v sumljivih okoliščinah. Obramba sedaj 60-letne Maxwellove je med tokratnim procesom trdila, da je postala grešni kozel, tožilstvo pa je trdilo, da je bila dolgoletna Epsteinova partnerka v zločinu.

Obtož­nico je sestavljalo šest primerov novačen­ja deklet

Robert Maxwell je Epsteina v poz­nih 80. letih seznanil s svojo najmlajšo hčerko. Verjetno sta bila par vsaj nekaj časa od leta 1991 naprej, ko se je ona po očetovi smrti in padcu njegovega poslovnega imperija preselila v ZDA.

Ghislaine Maxwell in Jeffrey Epstein. FOTO: AFP

Obtož­nico proti njej je sestavljalo šest primerov novačen­ja deklet, mlajših od 18 let, za seks s finančnikom in/ali njegovimi vplivnimi prijatelji v letih od 1994 do 2004. Obtožbe so temeljile na pričanju štirih zdaj že odraslih žensk, ki so izpovedale, da jih je prav ona zvabila v roke Epsteina in njegovega kroga zlorabljevalskih vplivnežev.

Zagovornik obtožene ni napovedal, ali bo razglasitvi odločitve porote sledila pritožba. Maxwellova je sicer že od julija lani zaprta v izolaciji v zaporu v newyorškem Brooklynu.