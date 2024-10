Poskus ogrevanja ohlajenih odnosov

V nadaljevanju preberite:

Slovenija močno podpira srbska prizadevanja za vstop v Evropsko unijo in si želi dejanskega napredka pri izvajanju reform, ki so pogoj na poti v članstvo, je ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon dejala po srečanju s srbskim kolegom Markom Đurićem. Srbija se namerava do leta 2027 institucionalno pripraviti na vstop v EU, zagotavlja gost iz Beograda.