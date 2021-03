Poslovil se je osrednji akter afere Watergate, ki je odnesla predsednika Nixona

G. Gordon Liddy, ena osrednjih osebnosti afere Watergate ameriškega predsednika Richarda Nixona, je pri devetdesetih letih umrl v Virginiji. Sin Thomas javnosti ni sporočil vzroka smrti, razen, da ni bil kriv covid-19.



Nekdanji agent zveznega preiskovalnega urada FBI in vojaški veteran je veljal za enega organizatorjev vloma v pisarno Demokratskega nacionalnega komiteja v washintonskem poslopju Watergate junija 1972, ki je dve leti kasneje odnesel tedanjega republikanskega predsednika. Sam je zaradi politične zarote, vloma in nezakonitega snemanja v zaporu preživel več kot štiri leta, od tega več kot sto dni v samici, kasneje pa je vendarle izjavil, da bi to za svojega predsednika naredil še enkrat.



Po končanju kazni je deloval kot konservativni radijski komentator, ki je med drugim razglabljal o tem, da bi moral Nixon uničiti obremenilne posnetke pogovorov s svojimi sodelavci. Nastopal je v televizijskih nadaljevankah, med njimi v kultni Miami Vice, postal zasebni detektiv in pisal uspešnice. Ves čas pa je slovel po kontroverznih izjavah, med njimi, da je treba agente FBI-ja streljati v glavo, saj nosijo neprebojne jopiče. Bil je tudi ponosen, da v aferi Watergate ni izdajal drugih.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: