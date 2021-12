V Avstriji postopno sproščanje ukrepov

V severni sosedi, ki je prva v Evropi napovedala obvezno cepljenje proti covidu-19, bodo v nedeljo načeloma nehali veljati strogi ukrepi omejevanja gibanja in družbenega življenja – a le za cepljene in prebolele. O tem, kako hitro bodo kakšne ukrepe proti četrtemu valu pandemije odpravljali po državi, pa odločajo deželne vlade same.

Avstrija se bo po dvotedenskem zaprtju, ki ga je uvedla zvezna vlada še pod poveljstvom prejšnjega, začasnega kanclerja Alexandra Schallenberga, bolj ali manj vrnila v prejšnje »normalne« razmere, so se danes odločili na skupnem srečanju obnovljene zvezne vlade in deželnih glavarjev. A sedanje omejitve, ki so veljale za vse, zaradi česar se je prejšnji predsednik vlade opravičil tistim, ki so se »solidarnostno« cepili, ne bodo odpravljene za tiste, ki se doslej niso cepili.

Naslednji val bo zagotovo prišel, je izjavil župan Dunaja Michael Ludwig. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters

Še naprej brez nočnega življenja

Maske bodo še vedno obvezne povsod, a načeloma bodo po vsej državi spet lahko odprli hotele, restavracije in bare, le da bodo ti morali zapirati vrata ob enajstih zvečer. »Nočni lokali ostajajo zaprti,« je izjavil zdravstveni minister Wolfgang Mückstein. Družabna srečanja bodo sicer dovoljena. Na zaprtih kulturnih dogodkih, kjer bodo sedišča ustrezno odmaknjena, se bo lahko zbralo do 2000 obiskovalcev v maskah in ob izpolnjenih pogojih PC, a če na prireditvi ne bo določenih sedišč, bo dovoljenih največ 25 udeležencev. Na dogajanjih na prostem bo dovoljeno do 4000 obiskovalcev.

To so po besedah svežega kanclerja Karla Nehammerja le prvi koraki k sproščanju, ki jim je še vedno dodan »varnostni pas«, a severna soseda je zvezna država, v kateri imajo dežele same pristojnost, da odločajo o ukrepih proti pandemiji, zato je zvezna vlada postavila le »minimalne standarde«. Tako se bodo vsi prebivalci Gradiščanske, Tirolske in Predarlskega, ki so bili cepljeni ali so preboleli okužbo s covidom-19, večinoma vrnili v normalno življenje. Medtem ko bodo v Salzburgu, Spodnji Avstriji in na Štajerskem gostišča in hotele odprli šele 17. decembra. Še ostrejši ukrepi so obveljali v prestolnici, ki se bo zaradi pandemije tudi to sezono odpovedala svojemu tradicionalnemu opernemu plesu (Wiener Opernball).

Na Dunaju bodo prenočišča in restavracije lahko prve goste začeli sprejemati šele 20. decembra.

Na Dunaju bodo prenočišča in restavracije lahko prve goste začeli sprejemati šele 20. decembra. »Pandemije še nismo premagali. Naslednji val bo zagotovo prišel,« je izjavil socialdemokratski župan Dunaja Michael Ludwig. Ta svoboda deželnega odločanja ni pretirano všeč gospodarstvu. V gospodarski zbornici so danes opozorili, da razlike v odpiranju med regijami niso razumljive, saj v isti državi istim panogam ponekod omogočajo delovanje, drugod pa ne. Zato so pozvali k »standardizaciji« ukrepov, saj se lahko »proti pandemiji borimo le skupaj z jasnimi in učinkovitimi ukrepi«.