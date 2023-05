Pot odmikanja od dolarja: prek zlata do juana

V nadaljevanju preberite:

Ko je kitajski namestnik premiera Han Zheng prispel na obisk na Portugalsko, od koder bo odpotoval še na Nizozemsko, se je zunanji minister Qin Gang napotil na evropsko turnejo, med katero je obiskal Nemčijo in Francijo ter bo še Norveško. Oba visoka funkcionarja Evropi prinašata enotno sporočilo iz Pekinga: Kitajska si želi dvigniti raven sodelovanja.

Toda prav v času, ko sta bližnja sodelavca kitajskega predsednika Xi Jinpinga začela misijo na evropskih tleh, je vodstvo v Bruslju predlagalo sankcije proti vsem državam, o katerih domnevajo, da so med nasiljem nad Ukrajino pomagale Rusiji s prodajo opreme, ki jo je mogoče uporabiti tudi kot orožje. Po trditvah virov se to nanaša predvsem na Kitajsko in nekaj njenih družb.