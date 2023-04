Moskva in Peking vse težje breme za Bruselj

V nadaljevanju preberite:

Kako zapleteni so odnosi EU s Pekingom in koliko živčnosti je v njih, se je znova pokazalo po izjavah kitajskega veleposlanika v Parizu Lu Shayeja. Na francoski televiziji LCI je razpredal, da nekdanje sovjetske države nimajo dejanskega statusa v mednarodnem pravu. Mnogi v Evropi so bili zgroženi.

Žgoča tema za EU ostaja oborožitev Ukrajine za obrambo pred agresijo in osvoboditev okupiranega ozemlja. Vodja ukrajinske diplomacije Dmitro Kuleba je v zadnjih dneh večkrat poudaril frustriranost Ukrajine zaradi počasnega odločanja o skupnih nabavah streliva.