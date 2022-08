Pot v gospodarsko opustošenje Rusije

V nadaljevanju preberite:

Sankcije bolj škodijo EU kot Rusiji, krepitev rublja kaže rusko moč, Moskva bo zlahka preusmerila energente na druge trge na čelu s Kitajsko. Takšne teze, ki se neredko širijo na Zahodu, spremljajo razprave o učinkovitosti sankcij proti Rusiji in pritrjujejo izhodiščem kremeljske propagande.

»Za Rusijo ni poti iz gospodarskega opustošenja, dokler so zaveznice enotne pri ohranjanju in zaostrovanju pritiska sankcij,« je ena od ugotovitev študije strokovnjakov z ameriške univerze Yale. Posebno veliko šibkost Rusije po njihovih ocenah kaže strmoglavljenje uvoza. Ker ne prejema več ključnih delov in tehnologij, se mora spopadati z velikim pomanjkanjem ponudbe.