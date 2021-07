Potegovati se hoče samostojno in sam, vendar za vse skupaj

V nadaljevanju preberite:

Časi se kažejo prevratni, prelom na predsedniških volitvah prihodnjo pomlad obljublja tudi konservativni politik Xavier Bertrand. Potem ko se je že pred leti ločil od stranke Republikanci, želi v Elizejsko palačo samostojno in sam, prepričan, da je bolj kot kdo drug sposoben sodelovati.

Bertrand ni za to, kar hočejo na desnici: odprte predvolitve, potem pa naj se tisti z najvišjo podporo spusti v predsedniško tekmo 2022. Ne, Bertrand, ki je na nedavnih regionalnih volitvah tudi v drugo osvojil položaj predsednika regije Hauts-de-France, hodi po svoje. V torek je zagotovil za TF1, da se ne bo potegoval na nobenih predvolitvah, čeprav poziva Christian Jacob, predsednik stranke Republikanci, k odgovornosti in povezovanju.