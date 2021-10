Potiskanje Republike Srbske v izolacijo

V nadaljevanju preberite:

Srbski član predsedstva BiH Milorad Dodik je napovedal umik soglasja Republike Srbske za ustanovitev Obroženih sil BiH, uprave za posredno obdavčitev ter visokega sodnega in tožilskega sveta.



Tako kot ne pojenja Dodikovo rožljanje z odcepitvijo, so tudi vse glasnejši pozivi k sankcijam proti Republiki Srbski (RS).



Po bojkotu državnih institucij je prvi med Srbi v BiH Milorad Dodik naredil še korak naprej z grožnjami o izstopu iz BiH, ko je napovedal, da bo skupščina Republike Srbske preklicala in umaknila odločitve o ustanovitvi federalnih Oboroženih sil BiH, uprave za posredno obdavčitev ter visokega sodnega in tožilskega sveta.